2019-08-21T13:43:07+03:00
Общество

В Приобье Роспотребнадзор на время прикрыл «Рыбный промысел» из-за заразившихся описторхозом челябинцев

Во время проверки были выявлены нарушения
Алена Кульмухаметова
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В Приобье Роспотребнадзор на время прикрыл «Рыбный промысел» из-за заразившихся описторхозом челябинцев. Фото с сайта pixabay.comВ Приобье Роспотребнадзор на время прикрыл «Рыбный промысел» из-за заразившихся описторхозом челябинцев. Фото с сайта pixabay.com
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Жители Челябинской области массово заразились описторхозом после употребленной в пищу рыбы, часть из которой была произведена в Югре.

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по состоянию на 12 августа среди жителей областного центра зарегистрировано 126 случаев заболевания острым описторхозом, связывающих свое заболевание с употреблением рыбы язь (холодного, горячего копчения и вяленой). Случаи продолжают регистрироваться в связи с возможностью перехода заболевания в хроническую форму при несвоевременном выявлении и отсутствии лечения острой фазы заболевания. https://newdaynews.ru/chel/669217.html

Во время санитарно-эпидемиологического расследования причин и условий способствующих массовому заболеванию жителей Челябинской области острым описторхозом рыбы «Язь» из сырья, произведенного в том числе в ООО «Рыбный промысел», что находится в посёлке Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры.

Проверка выявила целый ряд грубых нарушения требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

В отношении ООО «Рыбный промысел» возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд ХМАО-Югры, которых рассмотрев дело, вынес решение об административном приостановлении деятельности производственного помещения ООО «Рыбный промысел» сроком на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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