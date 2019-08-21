СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-21T12:55:48+03:00

Житель Нефтеюганска задержан за кражу вещей из сетевого магазина. Фото с сайта pixabay.com

Денег на покупку у мужчины не было

Изменить размер текста: A A

Обновка была крайне нужна жителю Нефтеюганска. По этой причине он пришёл в магазин, выбрал понравившиеся вещи, сложил их незаметно в пакет и удалился мимо кассы. Найти вора помогли камеры видеонаблюдения.

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился руководитель одного из сетевых магазинов с заявлением о хищении товара. Сумма ущерба составила порядка шести тысяч рублей.

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина заходит в торговый зал, осматривает представленный товар, к одной из витрин он возвращается несколько раз. После чего идет в примерочную.

Полицейские установили и задержали подозреваемого 42-летнего местного жителя. Как пояснил нарушитель, он пришел в магазин, выбрал товар, но необходимой суммы на приобретение понравившегося не нашлось, тогда он решился совершить кражу. Предметы гардероба мужчина спрятал в пакет, после чего покинул торговую точку.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU