Известные спортсмены Нижневартовска проведут мегазарядку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-21T12:01:22+03:00

Она пройдёт под открытым небом

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Уже завтра, 22 августа, известные спортсмены города Нижневартовск на территории Комсомольского озера проведут общегородскую мегазарядку.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в физкультурном мероприятии, которое приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Начало зарядки в восемь часов. Вартовчанам рекомендуют выбрать форму одежду, цвет которой соответствует одному из цветов флага России. Участников выстроят на площадке в виде триколора. Спортивная акция даст старт мероприятиям, приуроченным к государственному празднику.

Добавим, что мероприятия, посвящённые Дню государственного флага, пройдут во всех городах Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU