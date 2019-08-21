Известные спортсмены Нижневартовска проведут мегазарядку
Уже завтра, 22 августа, известные спортсмены города Нижневартовск на территории Комсомольского озера проведут общегородскую мегазарядку.
Жителей и гостей города приглашают принять участие в физкультурном мероприятии, которое приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.
Начало зарядки в восемь часов. Вартовчанам рекомендуют выбрать форму одежду, цвет которой соответствует одному из цветов флага России. Участников выстроят на площадке в виде триколора. Спортивная акция даст старт мероприятиям, приуроченным к государственному празднику.
Добавим, что мероприятия, посвящённые Дню государственного флага, пройдут во всех городах Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU