Советчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу
Мужчина уже был судим за кражи
Советчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу. Фото с сайта pixabay.com
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Вновь пошёл на «дело» житель Советского района Югры и вновь попался. Преступление было раскрыто по горячим следам.
По сообщению пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Советском районе молодой мужчина, сняв оконную раму с веранды, проник в один из домов по улице Центральная в посёлке Малиновский, откуда похитил бензопилу. Известно, что ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенное изъято. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированные преступления: три кражи и мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU