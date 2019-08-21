2019-08-21T11:55:55+03:00
Происшествия

Советчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу

Мужчина уже был судим за кражи
Алена Кульмухаметова
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Советчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу. Фото с сайта pixabay.comСоветчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу. Фото с сайта pixabay.com
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Вновь пошёл на «дело» житель Советского района Югры и вновь попался. Преступление было раскрыто по горячим следам.

По сообщению пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Советском районе молодой мужчина, сняв оконную раму с веранды, проник в один из домов по улице Центральная в посёлке Малиновский, откуда похитил бензопилу. Известно, что ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенное изъято. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированные преступления: три кражи и мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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