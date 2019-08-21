2019-08-21T11:46:03+03:00
Общество

В Когалыме сотрудники росгвардии поделились книгами с горожанами

Романы Жюля Верна, Джеймса Чейза и Федора Достоевского ждут своих читателей
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме сотрудники росгвардии поделились книгами с горожанами. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме сотрудники росгвардии поделились книгами с горожанами. Фото с сайта администрации города Когалым
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Сотрудники отдела вневедомственной охраны Когалыма приняли участие в книжном движении «Буккроссинг», что означает «книговорот».

Как сообщили в администрации города Когалым, любой желающий, прочитав книгу, может оставить ее в зоне буккросинга – это уличные библиотеки в Парке Победы и сквере «Метелица» – для того, чтобы в дальнейшем другой человек смог взять эту книгу и прочесть.

В дар горожанам росгвардейцы оставили романы Жюля Верна, Джеймса Чейза и Федора Достоевского.

По словам врио командира взвода Эльвира Субханкулова, для подрастающего поколения, которое считает, что книга сейчас не в моде, и компьютер может заменить любой источник информации, – это хорошая возможность убедиться, что и сегодня книга играет особую роль в развитии нравственно-духовных качеств личности, формирует эрудицию и остается истинной ценностью человеческой культуры. Главное – только взять ее в руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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