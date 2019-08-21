Горе-мать из Нягани задолжала своим детям алиментов почти на миллион рублей
Ни воспитывать, ни содержать своих детей мамаша из Нягани категорически не желает. Сумма долга по алиментам достигает цифры с шестью нолями, за что ей грозит срок.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, жительница Нягани обвиняется в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда алиментов на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Говоря простым языком – женщина злостно уклоняется от уплаты алиментов на детей.
У горе-матери двое несовершеннолетних детей и ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на их содержание.
Женщина должных выводов для себя не сделала и задолжала более 900 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит год лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU