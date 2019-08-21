СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-21T10:59:18+03:00

Горе-мать из Нягани задолжала своим детям алиментов почти на миллион рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Ни воспитывать, ни содержать своих детей мамаша из Нягани категорически не желает. Сумма долга по алиментам достигает цифры с шестью нолями, за что ей грозит срок.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, жительница Нягани обвиняется в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда алиментов на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Говоря простым языком – женщина злостно уклоняется от уплаты алиментов на детей.

У горе-матери двое несовершеннолетних детей и ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на их содержание.

Женщина должных выводов для себя не сделала и задолжала более 900 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU