Стобалльники из Югры получат премию по 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-21T10:52:22+03:00

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Выпускники школ Югры, сдавшие в 2019 году единый государственный экзамен на 100 баллов, получат поощрительную выплату из бюджета региона в размере 20 тысяч рублей. Об этом заявили в правительстве округа. Выплаты за успешное окончание школы получат 76 югорских выпускника.

По словам директора департамента образования и молодежной политики Югры Алексея Дренина, в 2019 году число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось более чем в два раза. Трое выпускников показали блестящие результаты, получив стобалльные результаты по двум экзаменам.

Добавим, что в 2019 году в Югре ЕГЭ сдавали почти 10 тысяч выпускников, при этом более 6 тысяч школьников сдали единый госэкзамен от 80 баллов и выше, попав в разряд высокобалльников. Больше всего 100-балльных результатов выпускники Югры получили по русскому языку, литературе, химии, информатике и ИКТ.

ИСТОЧНИК KP.RU