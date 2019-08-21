2019-08-21T10:48:43+03:00
Происшествия

Бывший замглавы Лангепаса отдал государству полученный в виде взятки один миллион рублей

Суд обязал его отдать незаконно полученные деньги
Алена Кульмухаметова
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Бывший замглавы Лангепаса отдал государству полученный в виде взятки один миллион рублейБывший замглавы Лангепаса отдал государству полученный в виде взятки один миллион рублейФото: Татьяна Коркина
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Деньги, взятые за покровительство ресурсоснабжающей организации, экс-заместителю главы Лангепаса придётся полностью отдать на благо государства. Так решил суд.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, чиновник летом 2016 года получил взятку в виде одного млн. рублей за покровительство одной из ресурсоснабжающих организаций, а также за непринятие в отношении данной организации мер в случае ненадлежащего исполнения обязательств в сфере ЖКХ. По результатам рассмотрения уголовного дела, 50 тысяч рублей возвращены взяткодателю.

При рассмотрении искового заявления прокурора суд установил, что сделка по получению вознаграждения за незаконные действия является ничтожной, применил к ней последствия ничтожности и взыскал с осужденного в доход государства 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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