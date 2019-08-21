В Нижневартовске ремонт дорог контролируют независимые эксперты

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-21T10:41:40+03:00

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В Нижневартовске ремонт дорог ведется под контролем независимых экспертов. Ими стали специалисты из Санкт-Петербурга.

Специалисты сторонней организации, специализирующейся на строительном контроле, постоянно находятся в югорском муниципалитете и оценивают весь этап ремонтной кампании: от подготовки материалов до сдачи объекта в эксплуатацию.

- За все время работы нами не было выявлено серьезных нарушений. В основном замечания касаются необходимости заменить дорожный знак, убрать оставшийся мусор и так далее. Подрядчики ответственно подходят к ремонту, соблюдая технологический регламент. Проводятся лабораторные испытания смесей, которые мы берем на асфальтобетонном заводе, и асфальта после укладки, - отметил заместитель начальника отдела строительного контроля Евгений Кутлин.

Экспертов строительного контроля в Нижневартовске привлекли впервые. Необходимость в этом возникла в связи с использованием новых технологий и материалов в рамках реализации нацпроекта. По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ирины Воликовской, на данный момент уже отремонтированы улицы Пермская, Ленина, 11-П, Заводская и Спортивная. Они приняты к эксплуатации. На финишной стадии выполнения ремонта находятся улицы Лопарева, Ханты-Мансийская и Индустриальная. Активная фаза ремонта ведется на улицах Мира, Интернациональная и 60 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU