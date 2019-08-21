2019-08-21T10:02:58+03:00
Происшествия

В Югре на поиски пропавших на рыбалке мальчиков направлен вертолет со спасателями

Дети пропали три дня назад
Алена Кульмухаметова
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В Югре на поиски пропавших на рыбалке мальчиков направлен вертолет со спасателями. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Югре на поиски пропавших на рыбалке мальчиков направлен вертолет со спасателями. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Третий день спасатели «Центроспас-Югории» ищут детей, которые отправились 19 августа на рыбалку и без вести пропали в Берёзовском районе.

Напомним, в восьми км от посёлка Саранпауль была обнаружена плывущая моторная лодка с работающим двигателем. В ней никого не было. Установленный владелец лодки – житель села Саранпауль, пояснил, что около 10 часов утра его сын 2003 года рождения со своим знакомым-сверстником на лодке «Казанка» отправились на рыбалку и до настоящего времени домой не вернулись, на связь не выходили. Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования.

Сегодня, 21 августа, группа спасателей продолжает поисковую операцию. К поискам мальчиков привлечен вертолет МИ-8, который совершит облет территории, на которой могут находиться пропавшие дети.

Добавим, что по факту безвестного исчезновения подростков Берёзовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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