2019-08-21T09:59:12+03:00
Общество

Жители Сургута требуют устроить тестирование новых остановок зимой

Власти обещают установить новые павильоны за два года
Алена Кульмухаметова
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По мнению сургутян такая остановка не может защитить в холод и метель. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети ВКонтактеПо мнению сургутян такая остановка не может защитить в холод и метель. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети ВКонтакте
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Новые остановочные павильоны стали появляться на улицах Сургута. Накануне один из таких появился на улице Индустриальная.

На своей странице в соцсети Вконтакте глава города Вадим Шувалов пообещал избавиться в скором времени от всех старых остановок.

- Продолжаем обновлять остановки в Сургуте. Новый павильон, защищённый от ветра, снегопада и дождя, появился на Индустриальной улице. До конца года в городе установят 35 таких крытых остановок, а в следующем — ещё 15. Таким образом, полностью избавимся от старых конструкций. Рад, что скоро сургутяне даже в плохую погоду будут с комфортом проводить время в ожидании автобуса, - пишет руководитель муниципалитета.

Однако, сургутяне не оценили новые павильоны и требуют устроить им тестирование в условиях зимы.

- Вадим Николаевич, давайте с вами устроим проверку этих остановок зимой. Например от школы 15.Там ждать автобус по 30-40 минут приходится зимой. И не какая тёплая одежда не спасает, предлагает Татьяна. Предложение женщины лайками поддерживают другие горожане и даже начали предлагать улице, откуда можно начать проверки.

- А от чего она защищает? Она не закрывает от ветра. Она не спасёт от метели. Вы сами то на таких остановках автобусы часто ждёте, чтобы делать выводы? Вы либо сделайте хорошие остановки с подогревом и реальной защиты от тяжёлых погодных условий, либо перестаньте расхваливать то, что не приносит как таковой пользы, - возмущается другой житель Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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