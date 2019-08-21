Полмиллиона рублей перевели югорчане в минувшие сутки мошенникам

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-21T09:40:30+03:00

Найти преступников пока не удалось

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Ещё полмиллиона рублей утекли в карманы злоумышленников по наивности жителей Югры. Только за минувшие сутки мошенникам поверили 14 жителей округа 14 из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Ханты-Мансийска, Белоярского и Советского районов.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.

Кроме того, мошенники обманывали югорчан в интернет-магазинах и социальных сетях. Так, 62-летняя жительница Нижневартовска, желая приобрести авиабилеты на сайте «www.onetwotrip.com», воспользовалась для оплаты интернет-программой «koronapay.com», в результате чего лишилась более 23 тысяч рублей.

У 33-летней вартовчанки неизвестные похитили 9000 рублей, взломал аккаунт в социальной сети её знакомой.

В Сургуте 66-летний местный житель перевел мошенникам 47 тысяч рублей, желая продать моторную лодку через сайт бесплатных объявлений.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU