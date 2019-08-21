2019-08-21T09:40:30+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей перевели югорчане в минувшие сутки мошенникам

Найти преступников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Полмиллиона рублей перевели югорчане в минувшие сутки мошенникамПолмиллиона рублей перевели югорчане в минувшие сутки мошенникамФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Ещё полмиллиона рублей утекли в карманы злоумышленников по наивности жителей Югры. Только за минувшие сутки мошенникам поверили 14 жителей округа 14 из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Ханты-Мансийска, Белоярского и Советского районов.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.

Кроме того, мошенники обманывали югорчан в интернет-магазинах и социальных сетях. Так, 62-летняя жительница Нижневартовска, желая приобрести авиабилеты на сайте «www.onetwotrip.com», воспользовалась для оплаты интернет-программой «koronapay.com», в результате чего лишилась более 23 тысяч рублей.

У 33-летней вартовчанки неизвестные похитили 9000 рублей, взломал аккаунт в социальной сети её знакомой.

В Сургуте 66-летний местный житель перевел мошенникам 47 тысяч рублей, желая продать моторную лодку через сайт бесплатных объявлений.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известные спортсмены Нижневартовска проведут мегазарядку
Советчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу
В Когалыме сотрудники росгвардии поделились книгами с горожанами
В Югре ещё 13 населённых пунктов могут признать местам традиционного проживания коренных хантов и манси
Горе-мать из Нягани задолжала своим детям алиментов почти на миллион рублей
Стобалльники из Югры получат премию по 20 тысяч рублей
Бывший замглавы Лангепаса отдал государству полученный в виде взятки один миллион рублей
В Нижневартовске ремонт дорог контролируют независимые эксперты
В Югре на поиски пропавших на рыбалке мальчиков направлен вертолет со спасателями
Жители Сургута требуют устроить тестирование новых остановок зимой
Из Ханты-Мансийска вышел первый рейс нового пассажирского судна «Валдай 45Р»
Нижневартовск присоединился к акции «Собери ребёнка в школу»