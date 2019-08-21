Из Ханты-Мансийска вышел первый рейс нового пассажирского судна «Валдай 45Р»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-21T09:35:04+03:00

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В Ханты – Мансийске 16 августа 2019 года состоялось торжественное отправление в первый рейс нового речного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Как сообщили в «Северречфлоте», новое судно обслуживает пассажирский маршрут «Ханты – Мансийск – Сургут – Банный – Сургут - Ханты – Мансийск» протяженностью 422 км.

Время нахождения в пути для пассажиров нового судна значительно сокращается: в пути по направлению «Ханты-Мансийск – Сургут» составляет 8 часов 50 минут, по направлению «Сургут – Ханты-Мансийск» 7 часов 30 минут. Для сравнения - время в пути по направлению «Ханты-Мансийск – Сургут» ранее составляло 10 часов 50 минут, а по направлению «Сургут – Ханты-Мансийск» 09 часов 05 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU