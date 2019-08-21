Нижневартовск присоединился к акции «Собери ребёнка в школу»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-21T08:58:17+03:00

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Нижневартовск присоединился к благотворительной акции «Собери ребёнка в школу». В преддверии нового учебного года она проходит во всех регионах страны.

Как рассказала член Молодёжного парламента при Думе Нижневартовска Елена Киршанова, во время акции внимание будет уделено многодетным семьям и погорельцам. Так, в двух многоквартирниках, в которых произошли пожары, проживает около пятидесяти школьников. Для них закуплены рюкзаки и канцелярские товары. Обязательные атрибуты каждого школьника уже начали вручать адресатам.

- У меня у самого трое детей, поэтому я очень хорошо знаю, сколько средств необходимо родителям на подготовку к школе. После пожаров у многих семей погорельцев возникли финансовые затруднения, поэтому мы и решили именно этим вартовчанам в нынешнем году оказать поддержку, - рассказал депутат Думы Нижневартовска Николай Книжников. - Кроме наборов со школьными принадлежностями, от волейбольного клуба «Самотлор» мы также вручаем детворе пригласительные билеты на все домашние матчи сезона, а ребятам старшего возраста дарим фирменные футболки.

ИСТОЧНИК KP.RU