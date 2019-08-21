2019-08-21T08:51:58+03:00
Происшествия

Парня из Когалыма за уклонение от срочной службы ждёт суд

Ему грозит срок до двух лет
Алена Кульмухаметова
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Парня из Когалыма за уклонение от срочной службы ждёт суд. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреПарня из Когалыма за уклонение от срочной службы ждёт суд. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Отдавать долг родине добровольно не пожелал молодой житель Когалыма. За свою несговорчивость парню грозит срок.

По информации следственного комитета Югры, в отношении 20-летнего когалымчанина возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы».

По данным следствия, подозреваемый, состоящий на воинском учете в Военном комиссариате Когалыма, уведомленный о явке в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не имея законных оснований, без уважительных причин уклонился от призыва на военную службу, сообщает СУ СК по ХМАО-Югре.

За уклонение от службы парню грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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