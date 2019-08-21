2019-08-21T08:44:48+03:00
Общество

Более 200 жителей Югры присоединились к челенджу #Яздоров86 в социальных сетях

Через две недели станут известны имена самых активных участников
Алена Кульмухаметова
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Более 200 жителей Югры присоединились к челенджу #Яздоров86 в социальных сетях. Фото с сайта депздравоохранения ЮгрыБолее 200 жителей Югры присоединились к челенджу #Яздоров86 в социальных сетях. Фото с сайта депздравоохранения Югры
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Стартовавший 1 августа спортивно-физкультурный челендж в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм объединил уже более 200 участников. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

По информации ведомства, видеоролик с призывом югорских врачей к активному образу жизни и заботе о своем здоровье набрал 28 тысяч просмотров. В нём известные медики окружного центра на своем примере призывают югорчан заняться спортом и физкультурой.Ханты-мансийских медиков поддержали коллеги и активные жители из Нягани, Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Мегиона и многих других городов и поселков Югры.

Спортивно-физкультурный челенж объединяет югорчан - известные люди Югры, представляющие ее в Совете Федерации и Думе региона, активно поддерживают наилучший посыл здоровой жизни земляков.

Уже через две недели директор Депздрава Югры Алексей Добровольский подведет итоги челенджа и отметит самых активных участников. Успевайте стать частью команды #ЮграАктивная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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