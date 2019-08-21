В Ханты-Мансийске стартует гонки на Кубок мира по лыжероллерам
В окружном центре во второй раз пройдут гонки Кубка мира FIS по лыжероллерам. Столица Югры с 22 по 25 августа примет третий этап Кубка мира сезона 2019 года. На старт соревнований выйдут более 100 сильнейших лыжников планеты, из 10 стран.
По информации организаторов, первые дни состязаний гонки пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. А затем соревнования переместятся в центр Ханты-Мансийска – на улицы Энгельса, Гагарина, Мира, Ленина, Дзержинского и Чехова. Как и годом ранее, в программу соревнований войдут три гонки: индивидуальная, спринт и масс-старт.
Всех горожан организаторы соревнований приглашают болеть за любимых спортсменов и приобщиться к новому виду состязаний – гонкам на лыжероллерах.
Подробное расписание и другую информацию можно найти на официальном сайте соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU