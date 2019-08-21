СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-21T08:34:52+03:00

В Ханты-Мансийске стартует гонки на Кубок мира по лыжероллерам. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружном центре во второй раз пройдут гонки Кубка мира FIS по лыжероллерам. Столица Югры с 22 по 25 августа примет третий этап Кубка мира сезона 2019 года. На старт соревнований выйдут более 100 сильнейших лыжников планеты, из 10 стран.

По информации организаторов, первые дни состязаний гонки пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. А затем соревнования переместятся в центр Ханты-Мансийска – на улицы Энгельса, Гагарина, Мира, Ленина, Дзержинского и Чехова. Как и годом ранее, в программу соревнований войдут три гонки: индивидуальная, спринт и масс-старт.

Всех горожан организаторы соревнований приглашают болеть за любимых спортсменов и приобщиться к новому виду состязаний – гонкам на лыжероллерах.

Подробное расписание и другую информацию можно найти на официальном сайте соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU