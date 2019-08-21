2019-08-21T08:34:52+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске стартует гонки на Кубок мира по лыжероллерам

Горожан организаторы соревнований приглашают болеть за любимых спортсменов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске стартует гонки на Кубок мира по лыжероллерам. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске стартует гонки на Кубок мира по лыжероллерам. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

В окружном центре во второй раз пройдут гонки Кубка мира FIS по лыжероллерам. Столица Югры с 22 по 25 августа примет третий этап Кубка мира сезона 2019 года. На старт соревнований выйдут более 100 сильнейших лыжников планеты, из 10 стран.

По информации организаторов, первые дни состязаний гонки пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. А затем соревнования переместятся в центр Ханты-Мансийска – на улицы Энгельса, Гагарина, Мира, Ленина, Дзержинского и Чехова. Как и годом ранее, в программу соревнований войдут три гонки: индивидуальная, спринт и масс-старт.

Всех горожан организаторы соревнований приглашают болеть за любимых спортсменов и приобщиться к новому виду состязаний – гонкам на лыжероллерах.

Подробное расписание и другую информацию можно найти на официальном сайте соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известные спортсмены Нижневартовска проведут мегазарядку
Советчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу
В Когалыме сотрудники росгвардии поделились книгами с горожанами
В Югре ещё 13 населённых пунктов могут признать местам традиционного проживания коренных хантов и манси
Горе-мать из Нягани задолжала своим детям алиментов почти на миллион рублей
Стобалльники из Югры получат премию по 20 тысяч рублей
Бывший замглавы Лангепаса отдал государству полученный в виде взятки один миллион рублей
В Нижневартовске ремонт дорог контролируют независимые эксперты
В Югре на поиски пропавших на рыбалке мальчиков направлен вертолет со спасателями
Жители Сургута требуют устроить тестирование новых остановок зимой
Полмиллиона рублей перевели югорчане в минувшие сутки мошенникам
Из Ханты-Мансийска вышел первый рейс нового пассажирского судна «Валдай 45Р»
Нижневартовск присоединился к акции «Собери ребёнка в школу»