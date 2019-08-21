2019-08-21T07:59:11+03:00
Происшествия

Пенсионер из Мегиона украл у дачницы гараж

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Пенсионер из Мегиона украл у дачницы гаражПенсионер из Мегиона украл у дачницы гаражФото: Татьяна Коркина
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Жительница Мегиона пришла на место, где находился её гараж, но не обнаружила его. Женщина сразу же обратилась в полицию. Злоумышленника нашли быстро.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Мегионе в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находясь на территории СОТ «Обь», похитил металлический гараж. Ущерб причинённый дачнице составил 4500 рублей. Пенсионер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 22, из них: четыре факта мошенничества общеуголовной направленности, три факта причинения вреда здоровью, два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и семь краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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