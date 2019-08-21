СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-21T07:54:33+03:00

За минувшие сутки на дорогах Югры в трёх ДТП пострадали четыре человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Маленькая девочка пострадала, когда отец резко затормозил. Ребёнок находился в незакреплённом детском кресле.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 20 августа в 11:35 в городе Сургут 36-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», при резком торможении допустил падение 3-летней девочки, которая находилась в незакрепленном детском кресле удерживающем устройстве на переднем пассажирском сидении. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU