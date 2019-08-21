2019-08-21T07:45:35+03:00
Происшествия

В Сургуте ребёнка искусала собака

Хозяйка пса едва смогла его оттащить
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте ребёнка искусала собака. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте ребёнка искусала собака. Фото с сайта pixabay.com
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В полиции Сургута началась проверка по факту нападения собаки на ребёнка. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Инцидент произошёл 16 августа во дворе жилого дома на улице Нефтяников в Сургуте. Сообщается, что пёс выбежал из подъезда и укусил 10-летнего мальчика, который гулял около многоэтажки. Подоспевшая хозяйка едва смогла отогнать своего пса. Сразу же после случившегося на место происшествия прибыли медики и полицейские. Ребенка отправили в больницу. Врачи его осмотрели и назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции в свою очередь инициировали проведение экспертизы, которая должна установить тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда. От этого зависит, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении хозяйки собаки или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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