СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-21T07:12:11+03:00

Погода в Югре 21 августа: прохладно и небольшой дождь Фото: Татьяна Коркина

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В среду 21 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+26 градусов, местами +14,+19 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+21,+23 градусов.

В Сургуте с утра облачно, днём ожидается сухая гроза, к вечеру прояснение. Ветер северный, северо-восточный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +22 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 5-14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU