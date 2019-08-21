2019-08-21T07:12:11+03:00
Общество

Погода в Югре 21 августа: прохладно и небольшой дождь

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 21 августа: прохладно и небольшой дождьПогода в Югре 21 августа: прохладно и небольшой дождьФото: Татьяна Коркина
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В среду 21 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+26 градусов, местами +14,+19 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+21,+23 градусов.

В Сургуте с утра облачно, днём ожидается сухая гроза, к вечеру прояснение. Ветер северный, северо-восточный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +22 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 5-14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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