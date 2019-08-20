В пятиэтажке на улице Спортивная, 5-А В Нижневартовске начат ремонт коммуникаций

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-20T16:08:53+03:00

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В пятиэтажном доме, расположенном по адресу: улица Спортивная, 5-А, где произошел крупный пожар, уже начался ремонт инженерных коммуникаций. Об этом рассказали на очередной встрече с главой города Василием Тихоновым.

По словам жительницы дома Светланы Седовой, у дома появилась кровля. Некоторые жители уже приступили к ремонту своих квартир, я в том числе. Уже проведены канализационные трубы, ведется замена электропроводки. Работа ведется индивидуальная, бригады трудолюбивые, прислушиваются к нашим пожеланиям, дают свои рекомендации.

Напомним, в доме, пострадавшем от пожара, семь квартир находятся в муниципальной собственности. В шести из них ремонт власти города проводят за счет средств местной казны. От ремонта в одной квартире отказались жильцы. Кроме того, обязательства по ремонту еще шести жилых помещений, полностью выгоревших при пожаре, муниципалитет также взял на себя. Остальным жильцам приводить в порядок свои квартиры предстоит за собственный счет. Для этого из муниципального и регионального бюджетов была выделена единовременная материальная помощь. Кроме того, свою помощь предложили и представители местного бизнес-сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU