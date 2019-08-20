Экстремальный забег «Дело храбрых» пройдёт в Ханты-Мансийске 7 сентября

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-20T15:33:48+03:00

Для гостей и зрителей мероприятия будет организована насыщенная и интересная развлекательная программа

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Каждый житель Югры сможет испытать свои силы и выносливость в рамках экстремального забега «Дело храбрых». Ханты-Мансийск на день станет тем местом, где любой смельчак сможет проверить свою физическую подготовку и доказать несгибаемость характера.

Регистрация команд открыта на сайте делохрабрых.рф и продлится до полудня часов 6 сентября. Участниками забега могут стать югорчане в возрасте от 18 до 60 лет, в составе команды – пять человек, минимум одна из которых девушка. Местом для возведения препятствий и проведения забега станет территория в районе гостиницы «Олимпийская».

Как сообщают организаторы, на пути каждой команды встанет 26 преград, которые растянутся более чем на четыре километра. Храбрецам придется преодолевать естественные и искусственные преграды: элементы общевойсковой полосы препятствий и участки пересеченной местности, водоемы и ограждения, бастионы и этапы с весами.

Для гостей и зрителей мероприятия будет организована насыщенная и интересная развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU