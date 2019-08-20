СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-20T14:50:48+03:00

Югорчанин купил у ханта 60-летний карабин. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Житель Ханты-Мансийска купилу представителя коренного населения (ханта) карабин, который вскоре изъяли полицейские. Трофей оказался почтенного возраста.

Сотрудники Сургутского линейного отдела полиции на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении 42-летнего сотрудника нефтегазоконденсатного месторождения в Сургутском районе.

Югорчанин был обязан пройти необходимую подготовку и получить разрешение на хранение и ношение оружия, но мужчина пренебрег правилами, поэтому карабин, который он приобрел, был впоследствии изъят.

Согласно заключению эксперта карабин является огнестрельным нарезным оружием калибра 5,6 мм, однозарядным охотничьим карабином модели «ТОЗ-16», пригодным к производству выстрелов с использованием спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм. Изготовлен в 1959 году на Тульском оружейном заводе.

В отношении мужчины возбудили уголовно дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, оружия, боеприпасов». В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU