Югорчанин купил у ханта 60-летний карабин
Житель Ханты-Мансийска купилу представителя коренного населения (ханта) карабин, который вскоре изъяли полицейские. Трофей оказался почтенного возраста.
Сотрудники Сургутского линейного отдела полиции на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении 42-летнего сотрудника нефтегазоконденсатного месторождения в Сургутском районе.
Югорчанин был обязан пройти необходимую подготовку и получить разрешение на хранение и ношение оружия, но мужчина пренебрег правилами, поэтому карабин, который он приобрел, был впоследствии изъят.
Согласно заключению эксперта карабин является огнестрельным нарезным оружием калибра 5,6 мм, однозарядным охотничьим карабином модели «ТОЗ-16», пригодным к производству выстрелов с использованием спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм. Изготовлен в 1959 году на Тульском оружейном заводе.
В отношении мужчины возбудили уголовно дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, оружия, боеприпасов». В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU