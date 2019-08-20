2019-08-20T14:04:39+03:00
Происшествия

Югорчанина будут судить за собранный на брошенном огороде мак

Мужчине грозит до трёх лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Югорчанина будут судить за собранный на брошенном огороде мак. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЮгорчанина будут судить за собранный на брошенном огороде мак. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Пакет с высушенными стеблями мака обнаружили у рецидивиста из посёлка Междуреченский полицейские Кондинского района.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре отметили, что на 39-летнего мужчину пришла информация о его причастности к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские выехали на место и обыскали кондинца. При себе у мужчины был полимерный пакет с частями зеленых растений, который был изъят и направлен на экспертное исследование. Согласно заключению специалистов, изъятые растения являются наркосодержащими растениями «Мак», массой порядка 250 граммов в пересчете на высушенное состояние.

Полицейские установили, что подозреваемый не работает, ранее был судим за преступления имущественного характера. Со слов нарушителя, мак он нарвал в заброшенном огороде п. Междуреченский для личного потребления.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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