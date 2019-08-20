СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-20T12:59:09+03:00

В Нягани судят мошенника за торговлю несуществующими товарами. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Мебель и бытовую технику по дешёвке предлагал житель Нягани на сайте объявлений. Деньги за товар он получил, но выяснилось, что товара не существует.

Накануне прокурор Нягани утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Согласно материалам дела, злоумышленник в ноябре 2018 года разместил в сети объявления о продаже мебели и цифровой техники по заниженным ценам. Однако заниматься предпринимательской деятельностью мужчина не собирался, продаваемого товара в собственности не имел.

В результате указанной деятельности три человека перевели на счет мошенника более 30 тысяч рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU