2019-08-20T12:51:03+03:00
Общество

В Кондинском районе на площади семь гектаров горит лес

В округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе на площади семь гектаров горит лес. Фото с сайта pixabay.comВ Кондинском районе на площади семь гектаров горит лес. Фото с сайта pixabay.com
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За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 20 августа было зарегистрировано два лесных пожара площадью девять гектаров. Действует один лесной пожар на территории Кондинского района площадью семь гектаров.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.

Как сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 206 лесных пожаров общей площадью 4086,5 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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