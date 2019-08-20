В Сургуте двое подростков задержаны с крупной партией наркотиков
Несовершеннолетние жители Югры были задержаны со 105 граммами наркотиков, которые они планировали сбыть.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении сургутян 2001 и 2002 годов рождения. Им предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
По версии следствия, сговорившись, обвиняемые намеревались через тайники сбывать наркотики, которые они предварительно расфасовывали в съемной квартире.
Юноши были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ходе досмотра у них было обнаружено наркотическое вещество массой 105 граммов.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В отношении одного обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй подросток находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU