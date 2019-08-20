2019-08-20T12:45:03+03:00
Происшествия

В Сургуте двое подростков задержаны с крупной партией наркотиков

Один юноша находится под стражей
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте двое подростков задержаны с крупной партией наркотиков. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыВ Сургуте двое подростков задержаны с крупной партией наркотиков. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Несовершеннолетние жители Югры были задержаны со 105 граммами наркотиков, которые они планировали сбыть.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении сургутян 2001 и 2002 годов рождения. Им предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия, сговорившись, обвиняемые намеревались через тайники сбывать наркотики, которые они предварительно расфасовывали в съемной квартире.

Юноши были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ходе досмотра у них было обнаружено наркотическое вещество массой 105 граммов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В отношении одного обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй подросток находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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