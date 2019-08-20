Ремонт дороги «Междуреченский – Мортка» в Кондинском районе

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-20T12:39:26+03:00

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Ремонтные работы на участке автомобильной дороги «Междуреченский – Мортка» завершаются в Кондинском районе.

По информации правительства Югры, в результате уже осенью в нормативное состояние будет приведено 16 километров трассы, что позволит обеспечить круглогодичную безопасную транспортную связь Междуреченского с отдаленными населенными пунктами Мортка и Куминский.

В настоящее время работы на данном участке дороги на 90 процентов. Применение таких технологий позволит увеличить срок службы дорожной одежды.

Помимо этого, будут укреплены обочины, отремонтированы откосы, нанесена дорожная разметка.

Напомним, что всего в Югре в 2019-2020 годах по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние будет приведено 102,354 километра автомобильных дорог: в 2019 году планируется ввод 73,617 километра, в 2020 – 28,737 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU