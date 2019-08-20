2019-08-20T11:55:38+03:00
Общество

В Нижневартовске благоустроят главные улицы

Обновят дороги, тротуары и появятся урны
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске благоустроят главные улицы. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске благоустроят главные улицы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Общественники Нижневартовска обратили внимание главы города на необходимость обновления пешеходных зон.

Так, участок на улице Кузоваткина (от улицы Мира до ТРК «ЮграМОЛЛ»), который обновили минувшей зимой, должен быть продолжен. С таким предложением к общественникам обратились жители города. Инициативу благоустроить данный участок проявил местный предприниматель. Установка современных фонарей, укладка тротуарной плитки, благоустройство газонов велось в рамках реализации программы «Инициативное бюджетирование». По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максима Коротаева, с представителем бизнес-сообщества достигнута договоренность о том, что благоустройство будет продолжено от торгово-развлекательного комплекса до улицы Ленина.

На пешеходной улице Пионерской, расположенной вдоль городского парка, внимание общественников привлекла теплотрасса, проходящая вдоль улицы. Проложенные еще в советский период коммуникации портят эстетический вид излюбленного места отдыха горожан, потому необходимо предусмотреть средства для того, чтобы убрать трубы под землю.

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников отметил, что до конца года будет создан проект по модернизации городского парка, куда включат и пешеходную часть улицы Пионерской. Обновлять данную зону отдыха планируется в рамках концессионного соглашения. Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил проработать вопрос и включить в проект пожелания общественников и жителей города по обновлению аттракционов, созданию дорожек для бега, катания на роликах, прогулочных зон. Кроме того, необходимо проработать различные варианты решения вопроса о том, как скрыть инженерные коммуникации.

В следующем году состоится празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим члены Общественной палаты попросили главу города обратить внимание на необходимость обновления проспекта Победы от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина.

С этим мнением представителей общественности глава города Василий Тихонов полностью согласился и подчеркнул, что к преобразованиям необходимо подойти комплексно: обновить дорожное полотно, тротуары, газоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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