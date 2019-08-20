Следователи Югры возбудили уголовное дело по факту пропавших на рыбалке детей
Вторые сутки спасатели, полиция и местные жители ищут двух мальчиков, которые отправились на рыбалку на моторной лодке и не вернулись.
В Берёзовский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что 19 августа примерно в 10 километрах от села Саранпауль Берёзовского района на реке была обнаружена пустая лодка с работающим мотором. Установленный владелец лодки – житель села Саранпауль, пояснил, что около 10 часов утра его сын 2003 года рождения со своим знакомым-сверстником на лодке отправились на рыбалку и до настоящего времени домой не вернулись, на связь не выходили.
- По факту безвестного исчезновения подростков возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа выехала в Саранпауль, - сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU