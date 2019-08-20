2019-08-20T11:42:40+03:00
Общество

Сургутянам в платёжках за мусор приписывают лишних жильцов

Решать вопросы приходится самим горожанам
Алена Кульмухаметова
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Сургутянам в платёжках за мусор приписывают лишних жильцовСургутянам в платёжках за мусор приписывают лишних жильцовФото: Алена Кульмухаметова
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С июля 2019 года у югорчан появилась новая платёжная ведомость - услуги по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отдохов. Каждый житель Югры, независимо от возраста, оплачивает более 100 рублей. Новые квитанции уже пришли и югорчане заметили увеличение платы в разы.

Так, жительница Сургута Лариса Пахомова получила квитанцию на оплату коммунальных услуг, в которой начисления за вывоз мусора указаны теперь отдельной строкой. Но вместо трех человек, прописанных в квартире, тариф начислен на пятерых. Как действовать в подобной ситуации, разъяснили в Югорском расчетно-информационном центре.

- При переходе на новую систему бывают и ошибки при начислении. Чаще всего – это неточное количество зарегистрированных пользователей. Стараемся оперативно решать эти сложности. Актуальную информацию запрашиваем у управляющих организаций, – отметила начальник управления энергосбытовой деятельности Югорского расчетно-информационного центра Елена Рудько.

Специалисты просят жителей внимательно проверять расчётки, чтобы исключить возможные ошибки. В случае их обнаружения необходимо обращаться в Югорский расчетно-информационный центр или к региональному оператору. Телефон горячей линии: 8 (800) 250-60-06.

При этом сами югорчане глубоко возмущены тем, что ошибки в начислениях не происходят в минус компании и называют оператора мошенником.

- Жители Сургута, если вы увидите мусор во дворе, за вывоз которого вы платите - судитесь сразу. А ошибки преднамеренные. У них считают программы-роботы, а вводят данные работники – пишет возмущённая горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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