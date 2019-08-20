2019-08-20T11:00:09+03:00
Происшествия

В Югре за три преступления осудили уроженца Казахстана

Он отправится в колонию общего режима
Алена Кульмухаметова
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В Югре за три преступления осудили уроженца Казахстана. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Югре за три преступления осудили уроженца Казахстана. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Казахстан.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина признан виновным в краже, покушении на кражу, в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде и в неправомерном завладении автомобилем средством без цели хищения.

Подсудимый, будучи в сентябре 2018 года привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в октябре 2018 года вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Также казахстанец в июне 2018 года совершил три кражи личного имущества местного жителя на общую сумму более 20 тысяч рублей, в ноябре 2018 года без цели хищения угнал транспортное средство, а в декабре 2018 года на территории нефтедобывающей организации попытался украсть кабель, однако был обнаружен сотрудниками организации.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Наказание в виде лишения свободы назначено к отбытию в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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