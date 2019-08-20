В Югре состоялся финал первенства России по мотокроссу
Финальные соревнования первенства России по мотокроссу среди молодежи и соревнования по мотокроссу в классе «Open» состоялись в Мегионе.
По информации правительства Югры, в них приняли участие 166 спортсменов из 39 регионов страны.
Участие приняли 166 спортсменов из 39 регионов страны
Соревнования проходили в классах 50 кубических сантиметров «Младшие мальчики», 65 кубических сантиметров «Мальчики», 85 кубических сантиметров «Юноши», 125 кубических сантиметров «Юноши»/2Т», 125 кубических сантиметров «Юниоры»/4Т», а также в классах «Открытый» и «Любители».
В результате в командном зачете победу одержали гонщики из Пензы. На втором месте оказалась команда Каменск-Уральского. Третье место оставила за собой команда Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU