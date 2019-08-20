2019-08-20T10:33:41+03:00
Общество

В Нижневартовске на ремонт закрывается улица Нефтяников

Водителям уже сложно искать пути объезда
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске на ремонт закрывается улица Нефтяников. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске на ремонт закрывается улица Нефтяников. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Маршала Жукова, Мира, Интернациональная, а теперь на ремонт закрывают улицу Нефтяников. По этой причине закрывается проезд транспорта, в том числе и общественного по этой улице.

- В связи с проведением ремонтных работ по улице Нефтяников с 20 августа до окончания работ будет перекрыт участок дороги от улицы Омской до улицы Ленина. Перекрестки улиц Омская – Нефтяников и Ленина – Нефтяников будут отрыты для движения автотранспорта, сообщается на сайте города Нижневартовск.

В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями.

Вартовчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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