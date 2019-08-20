СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-20T10:28:29+03:00

Советчанин по почте прислали дешёвый телефон взамен оплаченного дорогого. Фото с сайта pixabay.com

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Злоумышленники продолжают обманывать югорчан в интернет-магазинах и социальных сетях. Ежедневно жители округа переводят сотни, а порой и миллионы рублей неизветсным.

Так, житель Советского района заказал на сайте «Alltovar24.ru» телефон стоимостью 9590 рублей, когда заявитель выкупил заказ, вместо желаемого гаджета обнаружил телефон другой марки и наименьшей стоимостью.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-ЮгреЮ за минувшие сутки в Югре зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нягани, Сургутского, Белоярского и Советского районов перевели мошенникам более 200 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU