2019-08-20T10:28:29+03:00
Происшествия

Советчанин по почте прислали дешёвый телефон взамен оплаченного дорогого

Югорчане продолжают попадать на уловки мошенников
Алена Кульмухаметова
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Советчанин по почте прислали дешёвый телефон взамен оплаченного дорогого. Фото с сайта pixabay.comСоветчанин по почте прислали дешёвый телефон взамен оплаченного дорогого. Фото с сайта pixabay.com
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Злоумышленники продолжают обманывать югорчан в интернет-магазинах и социальных сетях. Ежедневно жители округа переводят сотни, а порой и миллионы рублей неизветсным.

Так, житель Советского района заказал на сайте «Alltovar24.ru» телефон стоимостью 9590 рублей, когда заявитель выкупил заказ, вместо желаемого гаджета обнаружил телефон другой марки и наименьшей стоимостью.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-ЮгреЮ за минувшие сутки в Югре зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нягани, Сургутского, Белоярского и Советского районов перевели мошенникам более 200 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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