Советчанин по почте прислали дешёвый телефон взамен оплаченного дорогого
Злоумышленники продолжают обманывать югорчан в интернет-магазинах и социальных сетях. Ежедневно жители округа переводят сотни, а порой и миллионы рублей неизветсным.
Так, житель Советского района заказал на сайте «Alltovar24.ru» телефон стоимостью 9590 рублей, когда заявитель выкупил заказ, вместо желаемого гаджета обнаружил телефон другой марки и наименьшей стоимостью.
По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-ЮгреЮ за минувшие сутки в Югре зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нягани, Сургутского, Белоярского и Советского районов перевели мошенникам более 200 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU