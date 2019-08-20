СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-20T09:58:21+03:00

В Югре реализация нацпроекта по качественным дорогам на особом контроле Фото: Татьяна Коркина

В нормативное состояние в Югре будет приведено 634 километра дорог

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Реконструкцию транспортной развязки на пересечении автомагистралей «Ханты-Мансийск – аэропорт» и «Ханты-Мансийск – Тюмень» проинспектировал исполняющий обязанности главного федерального инспектора по Югре Алексей Пацев.

Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их стоимость составляет более 114 миллионов рублей.

Ремонтные работы ведутся с опережением, и завершатся уже осенью. При их производстве применяются современные технологии, гарантирующие эксплуатацию дороги без образования колейности не менее 6 лет.

Напомним, в рамках национального проекта в Ханты-Мансийске ведется ремонт центральных дорог, мостового перехода через Иртыш, объездной дороги и транспортных развязок.

Отметим, что реализации национальных проектов уделяется особое внимание со стороны полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

В частности, планируется, что в рамках реализации национального проекта до 2024 года в нормативное состояние в Югре будет приведено 634 километра дорог регионального и межмуниципального значения. В целом по региону в нормативном состоянии будет 87,21 процента.

Всего на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года будет направлено свыше 39 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU