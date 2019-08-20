2019-08-20T09:29:18+03:00
Происшествия

В Югре второй день ищут пропавших на рыбалке детей

Моторная лодка школьников оказалось пуста
Алена Кульмухаметова
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В Югре второй день ищут пропавших на рыбалке детей. Фото с сайта pixabay.comВ Югре второй день ищут пропавших на рыбалке детей. Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники «Центроспас-Югории» второй день ищут двоих пропавших на реке детей. Моторная лодка, в которой мальчики уплыли на рыбалку, прибилась к берегу пустой.

Школьники пропали накануне 19 августа. Отряд спасателей выезжал на реку Ляпин, 8 км от посёлка Саранпауль Берёзовского района, где была обнаружена лодка. Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что на моторной лодке «Казанка» двое учащихся 8-9 классов уехали на рыбалку и пропали. Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования на расстоянии 100х50 м. Поиски результатов не дали.

Сейчас группа спасателей продолжает поисковую операцию в 3-4 км вверх по течению реки Ляпин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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