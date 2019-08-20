Безработный Мегионец украл золотых украшений на четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-20T08:51:52+03:00

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На «золотую жилу» попал 31-летний житель Мегиона в одном из домов города. Мужчина вынес из шкатулки женщины украшений на четверть миллиона рублей. Кража была раскрыта по горячим следам.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили, что в Мегионе неработающий мужчина, находясь в квартире одного из домов по улице Заречная, похитил золотые изделия. Сумма ущерба, причиненная заявительнице, составила более 250 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты шесть ранее зарегистрированных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU