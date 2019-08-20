2019-08-20T08:24:00+03:00
Общество

За минувшие сутки на дорогах Югры в семи ДТП пострадали семь человек

Задержаны 12 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки на дорогах Югры в семи ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки на дорогах Югры в семи ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткое ДТП случилось на 947 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе. Водитель внедорожника выехал на встречку и протаранил «ВАЗ».

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 77-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в то время как 34-летняя водитель на «ВАЗ», двигающаяся впереди, начала совершать поворот налево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» доставлена в медицинское учреждение.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили ранения.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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