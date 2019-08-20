2019-08-20T07:35:13+03:00
Общество

Большая пробка на трассе в сторону Лангепаса образовалась из-за учений

Водителей просят отнестись с пониманием
Алена Кульмухаметова
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Большая пробка на трассе в сторону Лангепаса образовалась из-за ученийБольшая пробка на трассе в сторону Лангепаса образовалась из-за ученийФото: Татьяна Коркина
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С утра жителей Нижневартовска удивил огромной автомобильный затор, причину которого они объяснить не могут. Вопросы посыпались в соцсетях.

«Кто что знает, что там на посту в сторону Мегиона происходит пробка от Алёши?» - спрашивает один из водителей.

«Ночью катался в Сургут в аэропорт, так в направлении Сургута один раз остановили под Лангепасом, на обратном пути было три остановки: Сургут, Лангепас, Нижневартовск», - подтверждает другой автовладелец.

Причиной заторы стали антитеррористические учения, которые стартовали сегодня, 20 августа, в Лангепасе. В течение трёх дней сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, военного комиссариата Югры, органов исполнительной власти и других ведомств будут работать в режиме условного теракта.

Региональное управление Федеральной службы безопасности просит жителей округа с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.

Мероприятие проводится для отработки практических навыков по пресечению террористического акта и проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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