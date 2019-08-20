СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-20T07:01:57+03:00

Погода в Югре 20 августа: прохладно и дожди Фото: Алена Кульмухаметова

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Во вторник 20 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. По восточным районам небольшой и умеренный дождь, по остальной территории без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+17,+22 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте облачная погода, с утра дождь, к вечеру прояснение. Ветер северный, северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +17 градусов.

В Нижневартовске преимущественно облачная погода, дожди. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU