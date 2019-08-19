2019-08-19T15:47:43+03:00
Общество

Праздник цветов состоялся в Когалыме

Он может стать традиционным
Алена Кульмухаметова
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Праздник цветов состоялся в Когалыме. Фото с сайта администрации города КогалымПраздник цветов состоялся в Когалыме. Фото с сайта администрации города Когалым
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Впервые в Когалыме прошёл Праздник цветов. Яркие цветочные композиции, интересные творческие номера, вкусные кулинарные блюда были представлены в молодежном центре «Метро».

Полюбоваться цветочным разнообразием и увидеть своими глазами, на что способна фантазия флористов, пришли сотни когалымчан. Организаторами и идейными вдохновителями Праздника цветов выступили члены национально-культурного общества «Достлуг». На празднике были представлены несколько десятков цветочных композиций. Свои творческие работы привезли и гости из Сургута, Лангепаса, Покачей, Мегиона, Нягани и Нефтеюганска.

Компетентным жюри определены победители в нескольких номинациях: «Вкусная фантазия», «Малый бизнес любимому городу», «Цветочное очарование», «Во саду ли, в огороде».

- Я надеюсь, что Праздник цветов для Когалыма станет традиционным и будет радовать когалымчан и гостей города долгие годы, - сказал глава города Николай Пальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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