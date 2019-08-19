2019-08-19T15:31:44+03:00
Происшествия

В Урае с наркотиками задержан мужчина

Запрещённое вещество он купил для личного употребления
Алена Кульмухаметова
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В Урае с наркотиками задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.comВ Урае с наркотиками задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.com
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Очередного наркозависимого югорчанина выявили полицейские. За незаконный оборот наркотиков и хранение ему грозит срок.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейские Урая в подъезде одного из домов микрорайона 3 задержали 46-летнего местного жителя. У мужчины был обнаружен и изъят фольгированный сверток. Внутри свертка находилось порошкообразное вещество белого цвета, общей массой 0,34 грамма.

Результат экспертизы показал, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Ураец купил наркотик бесконтактным способом для дальнейшего личного потребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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