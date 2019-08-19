2019-08-19T14:54:44+03:00
Происшествия

Житель Нягани по пути в магазин обокрал женщину

Краденую валюту он подарил другу
Алена Кульмухаметова
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Житель Нягани по пути в магазин обокрал женщинуЖитель Нягани по пути в магазин обокрал женщинуФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от жительницы города о краже денег, в том числе иностранной валюты.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника, им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель города.

Мужчина пояснил стражам порядка, что после длительного запоя, он захотел похмелиться. Но так как денег на покупку алкоголя не было, злоумышленник решил обокрасть дом по пути в магазин. Разбив окно, мужчина пробрался в дом. Там он обнаружил женскую сумку, из которой похитил 1200 рублей, а также 15 канадских долларов и пять евро.

В ближайшем магазине на покупку алкоголя потратил 1200 рублей, а валюту мужчина подарил одному из друзей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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