2019-08-19T14:49:51+03:00
Общество

Жителей Нижневартовска приглашают на мегазарядку

Мероприятие приурочено к празднованию Дня Государственного флага
Алена Кульмухаметова
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Жителей Нижневартовска приглашают на мегазарядку. Фото с сайта администрации города НижневартовскЖителей Нижневартовска приглашают на мегазарядку. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Известные спортсмены города Нижневартовска 22 августа на территории Комсомольского озера проведут общегородскую мегазарядку. Начало зарядки в 8 часов.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в физкультурном мероприятии, которое приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

По словам организаторов, участникам нужно выбрать форму одежду, цвет которой соответствует одному из цветов флага России. Спортивная акция даст старт мероприятиям, приуроченным к государственному празднику.

Добавим, что День Государственного флага отметят во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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