Жителей Нижневартовска приглашают на мегазарядку
Известные спортсмены города Нижневартовска 22 августа на территории Комсомольского озера проведут общегородскую мегазарядку. Начало зарядки в 8 часов.
Жителей и гостей города приглашают принять участие в физкультурном мероприятии, которое приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.
По словам организаторов, участникам нужно выбрать форму одежду, цвет которой соответствует одному из цветов флага России. Спортивная акция даст старт мероприятиям, приуроченным к государственному празднику.
Добавим, что День Государственного флага отметят во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU