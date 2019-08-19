На сургутской ГРЭС утонул молодой мужчина

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-19T14:38:53+03:00

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Трагедия на сургутской ГРЭС произошла в субботу днём. По свидетельствам очевидцев, мужчина нетрезвый полез в водоём, где купаться запрещено, и вскоре ушёл под воду. Тело мужчины искали полтора часа.

Следственным отделом по городу Сургут проводится процессуальная проверка по факту гибели 25-летнего мужчины. Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, несмотря на запреты купания в водоеме на водохранилище ГРЭС, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения купался в водоёме. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Добавим, что сургутяне часто выбирают для купания этот водоём. В нём вода теплее, так как она техническая и подогревается ГРЭС. Кроме того дно водохранилища усеяно арматурой и стеклом.

ИСТОЧНИК KP.RU