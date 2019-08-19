Югорчан предупреждают об антитеррористических учениях
Трёхдневные учения по пресечению условного теракта стартуют 20 августа на объекте промышленности в городе Лангепас.
По данным правительства Югры, в них примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, военного комиссариата Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.
Региональное управление Федеральной службы безопасности просит жителей округа с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.
Мероприятие проводится для отработки практических навыков по пресечению террористического акта и проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.
ИСТОЧНИК KP.RU