СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-19T14:32:32+03:00

Югорчан предупреждают об антитеррористических учениях. Фото с сайта pixabay.com

Они пройдут в Лангепасе

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Трёхдневные учения по пресечению условного теракта стартуют 20 августа на объекте промышленности в городе Лангепас.

По данным правительства Югры, в них примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, военного комиссариата Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.

Региональное управление Федеральной службы безопасности просит жителей округа с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.

Мероприятие проводится для отработки практических навыков по пресечению террористического акта и проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

ИСТОЧНИК KP.RU