На дачах в Нижневартовске ночью произошла поножовщина
Кровавая расправа случилась ночью в субботу на дачах под Нижневартовском. Обычная ссора переросла в убийство.
Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя Нижневартовска по статье «Убийство».
По информации СУ СК по ХМАО-Югре, 17 августа около 23 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в дачном доме в СОНТ «Нефтяник» города Нижневартовска, во время ссоры со своим знакомым ударил ножом в шею своего оппонента. От страшной раны мужчина погиб на месте происшествия.
Подозреваемый в убийстве задержан, ему предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU