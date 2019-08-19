СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-19T13:58:14+03:00

На дачах в Нижневартовске ночью произошла поножовщина. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина погиб на месте от одного удара

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Кровавая расправа случилась ночью в субботу на дачах под Нижневартовском. Обычная ссора переросла в убийство.

Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя Нижневартовска по статье «Убийство».

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, 17 августа около 23 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в дачном доме в СОНТ «Нефтяник» города Нижневартовска, во время ссоры со своим знакомым ударил ножом в шею своего оппонента. От страшной раны мужчина погиб на месте происшествия.

Подозреваемый в убийстве задержан, ему предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU