Котельные Когалыма готовятся к зимнему периоду

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-19T13:50:43+03:00

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В Когалыме полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года.

По информации городской администрации, самые масштабные работы претерпевает котельная «Арочник», которая обеспечивает теплом жителей посёлка Пионерный в левобережье. Там работы ведутся на шести котлах. По состоянию на конец июля, три из них уже прошли модернизацию. Произведена замена трубной части и решёток.

Выполнены капитальные ремонты амбразуры горелок на котельных ДЕ - 25 (2) и КВГМ-50, которые поставляют тепло в дома и учреждения правобережной части города, также произведены ремонты охладителя и резервуара для подпиточной воды.

Не менее затратная и наиболее заметная для горожан работа в летний период проводится на тепловых сетях. На это межсезонье запланирована реконструкция шести участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Завершена замена участка теплосетей на территории ООО «КонцессКом», в 12 микрорайоне в районе улицы Янтарной, в 4 микрорайоне за зданием ГОВД. Сейчас сотрудники ООО «КонцессКом» приступили к реконструкции магистральных тепловых сетей на территории улицы Привокзальной. Выполнена реконструкция внутриквартальных вводов в 4 микрорайоне в районе домов по улицам Бакинская, 47 и Ленинградская, 13-15. Произведена обвязка десяти тепловых камер, заменены задвижки, трубы.

Все работы производятся с использованием современных материалов. Так, старые металлические трубы заменяют на трубы в пенополиуретановой изоляции. Все запланированные работы будут завершены к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU